A Fundação Clóvis Salgado, por meio do Cine Humberto Mauro, abriu as inscrições para a oficina Corpo Crítico 2019 – Cinema em perspectiva: reconfiguração do fazer crítico, ministrada pela crítica, pesquisadora e curadora Kênia Freitas. A atividade integra a programação da 21ª edição do FestCurtasBH. A oficina é gratuita e os interessados deverão enviar uma crítica de filme e uma breve carta de intenção. As aulas acontecem entre os dias 3 e 6 de setembro, das 10h às 12h30. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 25 de agosto, por aqui.

O FestCurtasBH acontece entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro. Serão exibidos 119 filmes de curtas-metragens, distribuídos em 62 sessões, no Cine Humberto Mauro, no Teatro João Ceschiatti e nos Jardins Internos do Palácio das Artes. Toda a programação será gratuita.

Neste ano, o 21º FestCurtasBH recebeu inscrições de mais de 2.600 filmes, sendo 2.181 obras internacionais e 434 obras nacionais. Desse total, integram a programação filmes da África do Sul, Alemanha, Argentina, Bélgica, Camboja, Canadá, Chile, China, Coréia do Sul, Croácia, Cuba, Equador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, França, Guiné-Bissau, Holanda, Índia, Itália, Malásia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Ruanda, Sérvia, Singapura e Suíça. Do Brasil, os inscritos são da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.