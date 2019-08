O 4º Festival Nacional Curta no Celular, de Taubaté, está com as inscrições abertas, até 30 de setembro, para vídeos, de 1 a 5 minutos, filmados totalmente com um aparelho celular, com o tema “Desperdício”, através do site festivalcurtanocelular.com.br.

A proposta do evento é democratizar a área cinematográfica no Brasil, incentivando os jovens a produzirem conteúdo audiovisual sem grandes custos, no festival audiovisual que une educação, literatura, cinema e tecnologia.

O festival trará duas premiações: popular e júri técnico. A primeira compreende votação aberta pelo Youtube, onde o vídeo que obtiver mais curtidas, irá vencer. Já a outra, será submetido a avaliação técnica de jurados consagrados na área audiovisual e cinema.

A premiação será realizada no mês de novembro, no Moviecom Cinemas, no Taubaté Shopping. Serão selecionados e exibidos na cerimônia de premiação, os três melhores filmes da cada categoria.