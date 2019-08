A 19ª Goiânia Mostra Curtas abriu as inscrições para oficinas e masterclasses. Entre os temas, estão estratégias de criação, processos de coprodução internacional, direção de fotografia e de séries de TV. Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. As vagas são limitadas. Após a divulgação dos selecionados, a taxa de validação da inscrição é de R$ 30 para oficinas e R$ 20 para masterclasses.

As oficinas serão ministradas pela diretora de fotografia Heloísa Passos e pelo diretor e roteirista Fernando Coimbra. Estarão à frente das masterclasses a produtora Rachel Ellis e também o artista e cineasta Gabriel Mascaro. Todos os profissionais têm reconhecimento nos cenários do audiovisual nacional e internacional.

As atividades fazem parte da programação da Feira Audiovisual, que acontece dentro do festival e tem como objetivo fomentar o mercado com profissionalização, incentivo à capacitação e discussões sobre o setor. A programação vai de 9 a 12 de outubro, na Vila Cultural Cora Coralina.

Uma das oficinas tem como tema A luz e a composição dos quadros na imagem em movimento. Ministrada pela diretora de fotografia Heloisa Passos, ela abordará os princípios básicos da direção de fotografia: a luz, o enquadramento e o movimento de câmera. O objetivo é mostrar como pensar a direção de fotografia em todos estágios de um filme de longa-metragem, passando pela leitura do roteiro, pré-produção, filmagem e pós-produção.

Para quem deseja saber mais sobre direção de séries de TV, na oficina do diretor e roteirista, Fernando Coimbra, serão discutidos os processos de realização das séries O Homem da sua Vida (HBO), Narcos (Netflix), Outcast (FOX), Dilema (Netflix) e Terrores Urbanos (Record e Warner Channel), dos quais ele participou da direção; o trabalho de colaboração com os produtores e showrunners; as diferenças na colaboração com atores e equipe técnica em relação a produção de um longa-metragem; e as diferenças entre a produção de séries no Brasil e nos Estados Unidos.

Os produtores e diretores interessados em aprofundar conhecimentos sobre processos e mecanismos de coprodução internacional para cinema poderão participar de masterclass com a produtora Rachel Ellis. Nele, as discussões vão refletir sobre o por quê realizar um filme em regime de coprodução, compartilhando estratégias para “achar seu coprodutor ideal” e sobre as possiblidades de captação de recursos internacionais. Já a masterclass Pesquisa e Processo, com artista e cineasta Gabriel Mascaro, discutirá estratégias de realização e o processo criativo a partir de experiências e estudo de caso.