Ambientado em um cidade interiorana, Leste Oeste mescla a aridez das pistas de corrida com a das relações interrompidas. Tudo isso confere ao filme o tom que o diretor Rodrigo Grota chama de “western urbano de fantasmas”.

Na trama, o ex-piloto Ezequiel (Felipe Kannenberg) retorna à sua cidade natal após mais de uma década longe. Sua volta é justificada por uma última corrida que ele precisa realizar. Contudo, a personalidade introspectiva e melancólica do protagonista é um empecilho para uma estadia tranquila.

Antes da corrida, Ezequiel precisa lidar com a família despedaçada, composta por seu pai e pelo seu sobrinho adolescente, e com a mãe do menino, Stela, um antigo amor.

Rodado em Londrina, interior do Paraná, a produção, com orçamento de apenas R$ 140 mil, foi filmada em 15 dias. Leste Oeste estreia nos cinemas no dia 8 de agosto.

Premiado em cinco festivais nacionais e estrangeiros, o filme conta com os atores Felipe Kannenberg (Milagres de Jesus, Rei Davi e Insubordinados), Simone Iliescu (Psi, Assédio e Pacto de Sangue), Bruno Silva e José Maschio nos papéis principais.

Leste Oeste é o primeiro longa de Rodrigo Grota, que também assina o roteiro. O diretor tem 16 curtas e uma série de TV no currículo, com os quais conquistou mais de 60 prêmios. Grota é autor, entre outros, da Trilogia do Esquecimento, composta pela série de curtas Satori Uso (2007), Booker Pittma (2008) e Haruo Ohara (2010).