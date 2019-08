Ter uma legião de amigos e alcançar o status de popular era tudo que Júlio (Victor Lamoglia) sonhava para conquistar o coração de Melina (Manu Gavassi). E foi com essa ideia na cabeça que ele pediu a uma estrela cadente, em meio a uma excursão escolar, que se tornasse a pessoa mais popular do colégio. O que ele não contava é que fosse se transformar em Júlia (Thati Lopes), sua versão feminina, blogueira, patricinha e melhor amiga justamente do seu crush. Essa é a premissa de “Socorro, Virei uma Garota!”, comédia que estreia em 22 de agosto, nos cinemas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, com direção de Leandro Neri.

A comédia parte do ponto de vista de Júlio (Victor Lamoglia), garoto tímido e sempre desprezado pelos amigos de escola. Depois de fazer o pedido, ele acorda assustado ao perceber que se transformou em Júlia (Thati Lopes), a adolescente mais amada do colégio. Desesperado sem saber como reverter a mudança, passa por muitas situações engraçadas para se adaptar ao corpo de Júlia. Nessa saga, acaba se aproximando de quem mais queria e entendendo que sempre vale a pena ser quem você realmente é.

Com roteiro de Paulo Cursino e supervisão artística do Roberto Santucci, o longa tem produção da Camisa Listrada, com coprodução da Paramount Pictures e Panorama Filmes. A distribuição é da Downtown Filmes/Paris Filmes.