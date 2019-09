Festival dedicado à produção de novos realizadores, o BIFF – Brasília International Film Festival (Festival Internacional de Cinema de Brasília) está preparando sua sétima edição para o período de 16 a 26 de janeiro de 2020. Serão onze dias de intensa programação, com exibições em espaços como o Cine Brasília, o Cine Cultura Liberty Mall e outros cinemas da cidade, com mostra competitiva, mostras paralelas e programação para jovens e crianças.

Sob a direção geral de Anna Karina de Carvalho, uma das idealizadoras do festival e diretora de programação desde 2012, em 2020, o BIFF apresentará uma mostra competitiva contando com nove filmes de longa-metragem, mostras paralelas e atividades formativas. Os filmes escolhidos para a mostra competitiva concorrerão aos prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial, Melhor Filme do Júri Popular e o Prêmio da Crítica José Carlos Avellar.

O 7º BIFF também fará o lançamento do BIFF Júnior, contando com uma seleção de títulos infantis e juvenis, divididos em sessões adequadas a cada faixa etária. A iniciativa de oferecer uma programação especialmente voltada para o público jovem, o primeiro com curadoria infanto-juvenil, segue os passos do Stockholm Film Festival Junior, fundada por Anna Karina, em 2001, na Suécia.

As inscrições para a seleção poderão ser feitas até o dia 21 de outubro. Os filmes serão analisados por uma comissão curadora e o anúncio dos 9 selecionados será feito através do site do festival, www.biffestival.com, onde também estão disponíveis o regulamento e a ficha de inscrição, e nas redes sociais do festival.

O BIFF é dedicado a obras que sejam o primeiro, segundo ou no máximo o terceiro longa-metragem de cada realizador(a). Assim, o festival valoriza os novos e jovens diretores e diretoras de todo o mundo, ao mesmo tempo em que garante frescor nas produções selecionadas. Nas últimas edições, foram mais de 400 filmes inscritos de todas as partes do planeta.

Para participar, os filmes devem ter sido concluídos nos anos de 2018 ou 2019, não podem ter participado de processo seletivo anterior do festival, nem terem sido lançados comercialmente no Brasil.