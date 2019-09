De 7 a 9 de outubro, o BrLab e o Projeto Paradiso promovem a primeira edição do Reach: Audiência, Conteúdo & Tecnologia. Durante três dias, 22 convidados de diferentes países estarão reunidos para um encontro internacional inédito sobre audiência no mercado audiovisual, no Espaço Itaú de Cinema da Rua Augusta, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site https://reach.projetoparadiso.org.br. O evento terá tradução simultânea e transmissão ao vivo.

A programação apresentará profissionais representantes de diferentes segmentos da cadeia audiovisual, do desenvolvimento à comercialização, num diálogo que busca debater modelos de inovação e de conexão com a audiência que sejam coerentes com a evolução de nosso setor, usando a tecnologia a favor do conteúdo.

O evento reunirá, nestes três dias de conversas, representantes de grandes plataformas digitais de distribuição de conteúdo, como Globoplay (Brasil), BFI (Inglaterra), MyFrenchFilmFestival (França) e Eyelet (Austrália); curadores e executivos renomados que atuam em distintos segmentos de veiculação como Guadalajara Film Festival (México), Canal Brasil (Brasil) e Mubi (Inglaterra); experientes produtores e distribuidores de empresas como (Media Musketeers (França/Inglaterra/Holanda), CINEVINAY (Uruguai/México), Blue Fox Enterteinament (EUA), RT Produções (Brasil), BF Distibution (Chile); empresas de serviços de tecnologia de ponta da área audiovisual como Parrot Analytics (Nova Zelândia), Filmmelier (Brasil) e Desbrava (Brasil); e fundos e instituições que apoiam e financiam desenvolvimento de projetos e comercialização, como Torino Film Lab (Itália), Hubert Bals Fund (Holanda), IBERMEDIA (Espanha) e EAVE (Luxemburgo).