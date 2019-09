O Festival Curta Cinema abriu as inscrições para a 22ª edição do Laboratório de Projetos de Curta-Metragem. Candidatos de todo o Brasil poderão participar com projetos de curta-metragem de ficção original ou adaptações literárias mediante autorização dos autores.

Os interessados devem acessar a página do Festival Curta Cinema, ler o Regulamento e preencher a ficha de inscrição. O prazo final para inscrição no Laboratório de Projetos do Curta Cinema é à meia noite do dia 1 de outubro.

Mantendo uma tradição do festival de apoio na realização dos projetos, dois dos selecionados serão premiados ao final do processo. Um projeto em nível nacional e outro carioca. Ambos receberão prêmios em serviços cinematográficos oferecidos pelos apoiadores do festival para viabilizar a realização dos mesmos. Os prêmios oferecidos aos projetos vencedores terão a validade de 1 (um) ano para serem utilizados.

Veja os prêmios oferecidos:

Melhor Projeto Nacional

CTAV – empréstimo de equipamentos (Câmera SI-2K e acessórios) por 15 dias ou serviço de mixagem por 20 horas;

Prêmio Edina Fuji – CiaRio – no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar;

Mistika – encode DCP.

Melhor Projeto Carioca

CTAV – empréstimo de equipamentos (Câmera SI-2K ou Black Magic e acessórios) por 15 dias;

Prêmio Edina Fuji – CiaRio – no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar;

3 (três) semanas de ilha de edição, período de 6 horas/dia, de acordo com a disponibilidade da Tv Zero. E consultoria para produção do projeto.

Link Digital – encode DCP.

Neste ano, o processo conta com a consultoria de Aline Mazzarella, Carla Domingues e Cavi Borges. O laboratório acontecerá durante os dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, no horário das 14h às 17h30, sendo que no sábado, às 17h30, será realizada a sessão de pitching dos 12 projetos, aberta ao público. Os selecionados deverão participar de todas as atividades relativas à realização do laboratório.