Um país que une a criatividade a produções de alta qualidade técnica, com empresas experientes, capazes de rodar projetos em todos os segmentos e com aceitação nos quatro cantos do planeta. É este perfil que o Brasil mostrará no MIPCOM, maior mercado de entretenimento do mundo, que será realizado entre os dias 14 e 17 de outubro, em Cannes, na França. É a 16ª vez que o Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), organiza a delegação brasileira para participar do MIPCOM, que neste ano revela um perfil extremamente maduro: das 31 empresas já confirmadas, apenas três nunca participaram do evento. E mais: pela primeira vez, uma empresa da delegação terá estande próprio.

Nesta edição, as 31 empresas serão representadas por 44 profissionais, número que pode crescer. No MIPJunior, que tem como foco o conteúdo infantil e será realizado antes do evento principal, nos dias 12 e 13 de outubro, estão confirmados 14 empresas e 15 empresários.

A animação e a ficção são os carros-chefes da produção brasileira atualmente, com destaque para obras seriadas, e essa vocação estará bem nítida no MIPCOM. A produção de documentários tem se destacado, especialmente o mercado de one-offs, que os brasileiros ainda não produzem com a mesma naturalidade, mas que é uma demanda forte do mercado internacional.

A produtora Copa Studio levará como destaque no MIPCOM a animação “Irmão do Jorel”, sucesso brasileiro que já ganhou diversos prêmios internacionais e está com a quarta temporada em produção com o Cartoon Network. Também estarão no evento outros cases de sucesso brasileiro reconhecidos no mundo todo. A Bromelia Produções, responsável pela “Galinha Pintadinha”, levará a segunda temporada da série, “Galinha Pintadinha Mini”. Já a PinGuim Content estará com a sexta temporada de “O Show da Luna” e sua mais nova aposta, “Charlie, o Entrevistador de Coisas”.

O Brazilian Content passa por um projeto de reformulação de branding que já será colocado em prática durante o MIPCOM/MIPJunior. O estande do Brazilian Content será totalmente reformulado, com uma nova identidade visual, para fácil identificação das vocações da produção brasileira independente.

Com uma área de 145 m², o estande do Brazilian Content oferece infraestrutura completa para associados e visitantes durante o evento, com recepcionista trilíngue, TVs full HD para exibição de promos, displays para folhetos, catálogo digital dos participantes brasileiros em tablets e salas de reuniões privativas, entre outros benefícios.

A Up Voice, empresa brasileira full service de dublagem, será a primeira empresa da delegação Brazilian Content a ter um estande no MIPCOM. Como atração principal, levará um estúdio de dublagem ao evento. Os visitantes do estande também poderão conhecer a sede da empresa por meio de uma visita em realidade virtual 360º guiada.

Na edição anterior, o MIPCOM reuniu 13.800 participantes, 4.800 buyers e 2.000 expositores de 110 países. Veja a lista completa da delegação brasileira: 2DLAB, Alopra Estúdio, Boutique Filmes, Bromelia Produções, Cabong Studios, Capelini Filmes, Chatrone, Conspiração Filmes, Copa Studio, CWA, Druzina Content (Super8Prod), Elo Company, Flux, Formata, Glaz, Hype, Lighstar Studios, Moonshot Pictures, Ocean Films, PetitFabrik, PinGuim Content, Prodigo Films, PushStart, Sentimental, Spirit Animation Studios, Split Studio, Story Productions, Teleimage, Tortuga Studios, UP Voice e Visom Digital.