A história de Divaldo Franco, humanista brasileiro reconhecido mundialmente por suas ações filantrópicas, chega aos cinemas em 12 de setembro, no longa “Divaldo – O Mensageiro da Paz”, com roteiro e direção de Clovis Mello. Os atores Bruno Garcia, Ghilherme Lobo e João Bravo interpretam Divaldo Franco em diferentes fases da vida, e o elenco traz ainda Regiane Alves, Marcos Veras, Laila Garin, Caco Monteiro, Ana Cecília Costa, Bruno Suzano e Osvaldo Mil.

Sendo um dos responsáveis pela popularização do Espiritismo internacionalmente, Divaldo Franco realizou mais de 13,5 mil palestras em duas mil cidades e foi nomeado “Embaixador da Paz no Mundo” pela Embassade Universalle Pour la Paix, em Genebra, na Suíça. Hoje, com 92 anos, Divaldo ainda dedica sua vida à caridade e aos trabalhos da Mansão do Caminho, obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, fundada em 15 de agosto de 1952, em Salvador, na Bahia. Criada inicialmente como um orfanato, a Mansão do Caminho nasceu do trabalho de Divaldo e Nilson de Souza Pereira, seu colaborador. Juntos, abriram ruas e construíram as primeiras casas em um terreno até então isolado e sem infraestrutura. Hoje, a instituição conta com uma equipe de cerca de 200 funcionários, 400 voluntários e oferece ensino infantil, fundamental e médio, aulas de música, teatro, dança e artesanato, cursos profissionalizantes para jovens e adultos, postos de saúde com serviços ambulatoriais e odontológicos e um centro de parto natural que já realizou mais de 4 mil nascimentos humanizados.

O filme tem início na infância de Divaldo, quando ele descobre que consegue ver e conversar com espíritos e, por isso, passa a sofrer com a rejeição dos colegas de escola, da igreja e do próprio pai. Já adolescente, ele se muda para Salvador, levado por uma amiga da família, com o objetivo aprender a lidar com o seu dom. Aos poucos, vai se adaptando até que descobre sua vocação filantrópica. A partir daí, sua vida dá uma guinada, marcada pela inauguração da Mansão do Caminho.

Com produção de Raul Doria e Sidney Girão, “Divaldo – O Mensageiro da Paz”, que conta com apoio da FEB (Federação Espírita Brasileira), tem distribuição da Fox Film do Brasil e produção da Cine e da Estação Luz Filmes.