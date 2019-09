Uma iniciativa da ANCINE, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Programa Encontros com o Cinema Brasileiro busca aumentar a visibilidade do cinema nacional no exterior, investindo na aproximação entre a produção brasileira e os curadores dos principais festivais do mundo.

A 38ª Edição do Programa Encontros será realizada com os festivais internacionais de Berlim e de Roterdã.

Serão aceitas inscrições de filmes brasileiros de longa-metragem de produção independente, que ainda não tenham feito sua estreia internacional e que já se encontrem finalizados ou em fase de finalização, desde que já possuam um corte provisório de imagem/som.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição online e disponibilizar um link com o teaser ou trailer de 2 a 5 minutos, com legendas em inglês, até o dia 26 de setembro.

Clique aqui para acessar o regulamento da 38ª edição do Encontros com o Cinema Brasileiro.

Cristina Nord, do Festival Internacional de Cinema de Berlim, estará no Rio de Janeiro para as sessões presenciais dos filmes selecionados entre os dias 7 e 11 de novembro. E Gustavo Beck, do Festival Internacional de Cinema de Roterdã, estará no Rio de Janeiro para assistir aos filmes selecionados entre os dias 18 e 22 de novembro.

Dúvidas sobre o regulamento ou aspectos específicos do programa podem ser enviadas pelo e-mail encontros.cinema@ancine.gov.br.