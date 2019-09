Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em parceria com o Instituto Alvorada Brasil, o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro terá a primeira edição da Mostra Brasília BRB de Cinema. Dedicada, exclusivamente, a produções locais e com premiação total de R$ 150 mil para os vencedores, a disputa será realizada entre os dias 25 e 29 de novembro. As inscrições vão até às 23h59 de 30 de setembro, pelo site www.festivaldebrasilia.com.br.

A lista dos filmes selecionados para a Mostra Brasília BRB de longas e curtas-metragens será divulgada até o dia 23 de outubro. A seleção das obras será feita por comissões curadoras constituídas por profissionais com comprovada experiência na área de cinema brasileiro.

Na mesma data (23/10), serão revelados os filmes escolhidos para a Mostra Competitiva de longas e curtas. Sete obras com duração igual ou superior a 70 minutos concorrerão ao Troféu Candango na categoria de longa-metragem; e 14 com duração inferior a 30 minutos disputarão entre os curtas. A Mostra Competitiva será realizada entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro de 2019.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro terá, em sua programação, a Mostra Futuro Brasil. Nela, seis longas-metragens em processo de finalização serão exibidos em sessões fechadas durante o festival, oferecendo aos diretores um primeiro contato com profissionais de curadoria e seleção de grandes festivais internacionais.

A Mostra Futuro Brasil deverá proporcionar condições mais competitivas para que filmes brasileiros de produção independente tenham possibilidade de fazer suas estreias internacionais dentro do período de realização desses festivais, abrindo ainda a possibilidade da premiação por meio de apoios financeiros para a sua efetiva finalização.

As inscrições para a Mostra Futuro Brasil também vão até às 23h59 de 30 de setembro, pelo site www.festivaldebrasilia.com.br. Os seis filmes selecionados serão conhecidos em 23 de outubro.

A realização da 1ª Mostra Brasília BRB se soma às mudanças que o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro tem em sua proposta para 2019. Uma comissão foi formada para elaborar um novo formato conceitual para o tradicional evento, com ênfase em estrutura, premiações, economia criativa, fomento ao ambiente de negócios, profissionalização e qualificação do setor. Com a ampliação do apoio cultural do BRB, a produção candanga também se valoriza.

Confira as premiações oferecidas pelo festival:

Premiação Mostra Brasília BRB

Prêmios do Júri Oficial:

a) melhor longa-metragem: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) melhor curta-metragem: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) melhor direção: R$ 8.000,00 (oito mil reais);

d) melhor ator: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

e) melhor atriz: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

f) melhor roteiro: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

g) melhor fotografia: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

h) melhor montagem: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

i) melhor direção de arte: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

j) melhor edição de som: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

k) melhor trilha sonora: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

Prêmios do Júri Popular:

a) melhor longa-metragem: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) melhor curta-metragem: R$ 10.000,00 (dez mil reais).