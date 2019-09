O 12º Festival de Cinema da Lapa, no Paraná, está com as inscrições abertas, até 14 de outubro, nas categorias Curtas-Metragens Infantis, para filmes de ficção ou animação de temática infantil, e Curtas-Metragens Paranaenses Premiados, para filmes de ficção, animação, experimentais ou documentários.

Para cada uma das mostras serão atribuídas as seguintes premiações, anunciadas na cerimônia de encerramento do festival: Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme do Júri Popular. As inscrições podem ser feitas através do site www.festivalcinemalapa.com.br.