O Fórum Audiovisual de Natureza, que acontece no dia 22 e 23 de outubro, em Florianópolis, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, reunirá produtores de cinema, canais de televisão, plataformas VOD e film comissions, com o objetivo de promover o mercado de conteúdo nas temáticas de natureza, aventura, esporte, ciência, educação e sustentabilidade no Brasil, apoiando o desenvolvimento de novos projetos audiovisuais por meio de pitchings e rodadas de negócios entre produtores, canais e plataformas.

O evento faz parte do Festival IV Planeta.doc Conferência, com a temática de educação e sustentabilidade, e tem o apoio da SAv (Secretaria do Audiovisual), Edital Audiovisual Gera Futuro 2018, Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e ANCINE.

O regulamento e inscrições podem ser acessados em www.planetadoc.com/forumaudiovisualdenatureza.