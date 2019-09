A inscrições do NOIA – Festival do Audiovisual Universitário foram prorrogadas até 15 de setembro, para a Mostra Brasileira de Cinema Universitário, para a Mostra Cearense de Fotografia Universitária e para a Mostra Cearense de Bandas Universitárias. Os realizadores podem se inscrever online, gratuitamente, através de um formulário no site www.festivalnoia.com.br. Lá também constam os três Regulamentos e mais informações importantes para essa etapa do evento.

O NOIA acontece ininterruptamente há 18 anos e é um espaço híbrido de interferências artísticas de áudio, imagem estática e imagem em movimento, onde se encontram Cinema, Fotografia e Música. O intuito é promover a produção audiovisual realizada por estudantes brasileiros, a profissionalização de jovens e adultos por meio da Cultura, a discussão sobre o fazer audiovisual e a democratização do Cinema Nacional.

Além das mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e cearense), fotografia e bandas universitárias, a programação completa inclui sessões especiais de filmes dos cineastas homenageados, sessão NOIA Acessível (com audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos), workshops, debates pós-exibição, performances, interferências, VJs, videomapping, Seminário e Fórum do Audiovisual Universitário. Além disso, após o festival, ocorre anualmente as itinerâncias local, nacional e internacional, mostras televisivas e na internet.

Em 2019, o NOIA será realizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, entre os dias 22 e 27 de outubro.