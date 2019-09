A atriz Marcélia Cartaxo será a grande homenageada da 12ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, passando a compor o time de atores e atrizes renomados que já receberam a homenagem do LABRFF, a exemplo de Tuna Dwek e José de Abreu. A paraibana, que está no filme “Pacarrete”, de Allan Deberton, integrante da Seleção Oficial do LABRFF 2019, estará em Los Angeles para receber a homenagem durante a noite de abertura do festival.

Nascida em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, Marcélia estreou no cinema como Macabéa, personagem da obra-prima de Clarice Lispector, “A Hora da Estrela” (1985), de Suzana Amaral, papel que lhe rendeu o primeiro de quatro Candangos no Festival de Brasília, incluindo a viúva Querência de “A História da Eternidade” (2014), do pernambucano Camilo Cavalcante, e o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim. Com uma trajetória brilhante, Marcélia acumula ainda outros grandes prêmios, como, mais recentemente, o Kikito de Melhor Atriz, no Festival de Cinema de Gramado, pela interpretação de sua personagem em “Pacarrete”.

O 12º Los Angeles Brazilian Film Festival começa no dia 13 de outubro, no Harmony Gold Theater, em Hollywood. O evento segue até o dia 17 de outubro, no Monica Film Center, no coração de Santa Mônica, onde será realizada a noite de premiação. No total, 48 filmes foram selecionados e estão divididos em mostras competitivas e de exibição especial. O LABRFF ainda estreia uma competição de videoclipes com a fundação do Los Angeles Latin Music Video Festival.