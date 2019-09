A Sessão Vitrine lança, no dia 19 de setembro, nos cinemas e nas plataformas de TVOD, “Os Jovens Baumann”, longa de estreia de Bruna Carvalho de Almeida. O filme mistura a linguagem de arquivos familiares em VHS com imagens documentais em HD. Ambientada em 1992, a trama narra a história de oito primos que passavam as férias de verão na fazenda da família, em Santa Rita d’Oeste, no sul de Minas Gerais, quando, da noite para o dia, uma grande tragédia acontece: todos eles desaparecem.

Sem solução, o caso foi arquivado, deixando como únicas possíveis pistas, algumas fitas VHS, encontradas em 2017, com imagens feitas por Isadora Baumann, a mais nova entre os primos e quem filma tudo. As gravações mostram momentos descontraídos entre a mais jovem geração desta, que já foi uma das famílias cafeeiras mais importantes do Estado. Como se não estivessem preocupados com nada além de estarem ali, Jota, Ana Paula, Caio, Fred, Tito, Bia, Debby e Isadora apenas se divertem como quaisquer outros adolescentes.

O longa, gravado em estilo found footage (falso documentário), tem uma ruptura de tempo. Vinte e cinco anos após o ocorrido, as fitas produzidas durante as férias dos primos são resgatadas pela filha de um antigo funcionário da fazenda, cuja infância foi marcada pelo desaparecimento dos jovens Baumann e, que depois de tanto tempo, procura nessas imagens caseiras uma explicação para o acontecido. De volta àquele verão, os jovens agora parecem melancólicos, sombrios. A medida que a narradora rememora o passado, os primos parecem imitar o cotidiano daqueles que viveram ali quase um século antes deles. Passado e presente se misturam, e os jovens agora se despedem de sua juventude e da linhagem Baumann.

“Os Jovens Baumann” tem produção assinada pela Sancho&Punta, que já levou aos cinemas filmes como, “Avanti Popolo”, “Invisível” e “Los Territorios”. A distribuição no Brasil é da Vitrine Filmes, por meio do projeto Sessão Vitrine, que tem ingressos mais baratos nos cinemas parceiros e estreia simultânea em plataformas digitais, como: Apple TV, Google Play/YouTube Premium, Now e Vivo Play.