Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Programa W.Av – Formação, Gestão e Sustentabilidade Audiovisual, ciclo de workshops promovido como parte de convênio firmado, neste mês, entre BRAVI (Brasil Audiovisual Independente), ICAB (Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros) e ECDD (Escola de Comunicação e Design Digital).

O Workshop Negócio e Gestão Corporativa acontece de 24 a 27 de setembro, no auditório da ECDD (Rua do Rosário, 129 – Centro, Rio de Janeiro). Com carga horária de 24 horas, divididas em 4 dias de atividades, o workshop vai apresentar as principais características da indústria cinematográfica e audiovisual, aspectos econômicos, comerciais, tributários, societários e de consumo, modelos de negócios, estratégias de empreendedorismo e inovação, processos de gestão e sustentabilidade corporativa.

As inscrições podem ser feitas neste link, que também contém informações sobre investimento e formas de pagamento, com valor especial para associados BRAVI, ICAB, ABRA, ABRACI, APAN, SICAV e alunos da ECDD. As vagas são limitadas.

O Programa W.Av é voltado para produtores, empreendedores e estudantes universitários do segmento audiovisual e áreas correlatas. Entre os instrutores e palestrantes, profissionais reconhecidos no mercado de trabalho em diversas áreas do setor, que abordarão e discutirão conteúdos qualificados, técnicas, cases, cenários e tendências.

Já estão previstos mais três workshops neste ano: Desenvolvimento, Comercialização e Execução de Obras (outubro), Coprodução e Exibição Nacional (novembro) e Internacionalização Audiovisual (novembro).

O W.Av compõe o planejamento estratégico da BRAVI e do ICAB de ações voltadas à qualificação, profissionalização e atualização de profissionais, estudantes universitários e demais agentes do segmento interessados em ampliar ou aprofundar conhecimentos sobre processos, métodos e características do mercado audiovisual nacional e internacional. Sempre buscando apresentar diferentes perspectivas e horizontes, aproximar talentos e gerar oportunidades.

A ação é uma iniciativa BRAVI e ICAB, realizada em parceria com a ECDD, com apoio da Vitrine Filmes e da ProFilme.Net e apoio institucional da ABRA, ABRACI e do Sindicato da Indústria Audiovisual (SICAV-RJ).