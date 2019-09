A terceira temporada do programa Cinelab Aprendiz, reality show produzido pela Boutique Filmes e exibido pelo Syfy, abriu inscrições para que os amantes de efeitos especiais possam colocar as mãos na massa, em uma disputa pelo prêmio de melhor especialista.

Comandados pelo trio original da competição, Kapel Furman, Armando Fonseca e Raphael Borghi, os participantes vão competir, semanalmente, em provas eletrizantes, onde precisam produzir e gravar cenas com efeitos especiais usando muita imaginação dispondo de um baixo orçamento.

As inscrições para o Cinelab Aprendiz 3 estarão abertas até dia 16 de setembro, e para participar os candidatos devem enviar um vídeo mostrando seu potencial para o e-mail pesquisacinelabaprendiz@boutiquefilmes.com.br.

No programa, vinte aspirantes que sonham ser grandes realizadores de efeitos visuais para cinema passam por uma seletiva para serem escolhidos a participar do Cinelab Aprendiz. Depois de competir por sua sobrevivência no programa, apenas quinze participantes podem continuar na competição. Os aprendizes serão divididos em três grupos e disputarão provas onde precisam produzir efeitos e gravar curtas. Os experts Armando, Raphael e Kapel, serão os mentores e jurados que escolherão o próximo grande especialista em efeitos especiais.