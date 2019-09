Tsé é um documentário dirigido por Fábio Kow sobre sua avó, a polonesa judia Tsecha Szpiegel. Sobrevivente do Holocausto, ela tinha 14 anos quando foi empurrada, por sua própria mãe, para fora do trem a caminho de um campo de extermínio nazista.

Um dos vencedores da última edição do Doc Without Borders Film Festival, Tsé apresenta a história dessa mulher, que conseguiu chegar ao Brasil e formar sua família ao lado do marido, também refugiado. O filme conta com depoimentos, imagens reais da guerra, vídeos de arquivo de festas e encontros familiares. A estreia nos cinemas está marcada para 12 de setembro, com distribuição da Pagu Pictures.

Quando Tsé foi atirada pela janela de um trem em movimento pela própria mãe, para salvá-la, estava a caminho do campo de extermínio nazista de Sobibor. Tsé precisou se reinventar para sobreviver. O documentário relata a sua saga através de depoimentos da própria Tsé, de seus descendentes e sob olhar de seu neto, Fábio Kow, diretor do filme. A história trata de questões universais, como a intolerância, o amor à vida e a constante reinvenção.