O CineFest, em parceria com o Sindcine (Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual), está disponibilizando um minicurso DRT e palestra Técnico Iniciante e Autorização Profissional Provisória, durante o festival. Os dois eventos ocorrerão no dia 27 de novembro (pela manhã, para iniciantes, e, à tarde, para quem trabalha no setor), para orientar e fornecer a documentação que o técnico precisa ter para obter o DRT.

No caso de técnicos iniciantes ou com até três anos de experiência, é uma autorização de trabalho. No caso de quem tem três anos de experiência, é o atestado de Capacitação Profissional, que permite solicitar imediatamente o DRT no Ministério do Trabalho.

É preciso enviar a documentação, impreterivelmente, até o dia 31 de outubro, pelos correios, para análise, pois a inscrição dependerá disso.

Para saber o passo a passo sobre o processo, acesse o link http://sindcine.com.br/Site/NoticiaInterna/393/orientacoes-drt-no-11o-cinefest. Mais informações, pelo telefone: 11 5539-0955 ou pelos e-mails nathalia@sindcine.com.br, alexandre@sindcine.com.br ou contato@totemcultural.com.br, com o assunto “CineFest DRT”.