Coprodução entre o Canal Brasil e a Lata Filmes, o documentário “Bando, um Filme de”, estreia no dia 2 de outubro, às 20h, na faixa É Tudo Verdade, do Canal Brasil. Com direção assinada por Lázaro Ramos e Thiago Gomes, o filme resgata a história de quase três décadas de atividade do Bando de Teatro Olodum, companhia negra de teatro com maior tempo de atuação na América Latina.

Desde 1990, o grupo performa peças autorais sobre o cotidiano de Salvador com foco na militância sobre questões raciais, como preconceito e igualdade social. O Teatro Vila Velha, sede do coletivo artístico, revelou talentos das coxias – com destaque para Lázaro Ramos, que retorna às raízes acompanhado por Thiago Gomes para assinar a direção deste longa.

O roteiro alterna cenas de imagens de arquivo com peças encenadas pela companhia nas últimas duas décadas com entrevistas exclusivas produzidas especialmente para o documentário. Criadores do grupo, Marcio Meirelles e Chica Carelli comentam o momento da fundação do coletivo, a resistência de se fazer teatro experimental no Brasil, a função questionadora da arte para discutir racismo, escravidão e papel do negro na sociedade. Atores como Lázaro Ramos, Jorge Washington e Rejane Maia falam sobre a construção dos primeiros espetáculos, com destaque para “O Paí, Ó”, posteriormente adaptado para o cinema a partir das lentes de Monique Gardenberg. Prestes a completar 30 anos de idade, o Bando de Teatro Olodum recebe uma merecida homenagem por sua excelência e resiliência nos palcos.