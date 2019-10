Estão prorrogadas, até 24 de outubro, as inscrições para o Workshop Fémis de Produção Criativa com Juliette Grandmont, produtora de “I Am Not a Witch”, indicado para representar o Reino Unido no Oscar 2019 de melhor filme estrangeiro. Inscrições e mais informações aqui.

Realizado no Brasil por iniciativa do Projeto Paradiso, em parceria com o Festival do Rio e SICAV, o curso acontecerá em período integral e será ministrado em inglês. Não haverá taxa de participação.

O curso da La Femis, renomada escola francesa de cinema, é direcionado para produtores com cinco anos de experiência, que já tenham produzido um longa de ficção e/ou tenham produzido e lançado três curtas ficcionais. Os produtores selecionados serão anunciados até 15 de novembro.

O workshop aborda o papel do produtor criativo, desde sua participação no processo de escrita de uma obra até o desenvolvimento e financiamento e discute também oportunidades de coproduções internacionais.

A atividade será no Rio de Janeiro, de 25 a 29 de novembro, antes do Festival do Rio, que este ano é realizado em dezembro. O workshop também contará com a participação especial de Tatiana Leite, produtora do filme “Benzinho”.