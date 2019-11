O documentário conta a vida da travesti e artista Rogéria que, ao nascer, recebeu o nome de Astolfo Barros Pinto. Além da própria Rogéria que conta sobre passagens de sua vida, o longa traz depoimentos emocionantes e divertidos de personalidades que conviveram ou trabalharam com ela, como Bibi Ferreira, Betty Faria, Jô Soares, Nany People, Rita Cadilac, Aguinaldo Silva, Aderbal Freire Filho e Jane Di Castro, entre outros. Às entrevistas, mesclam-se imagens de arquivo e dramatizações da vida da artista, com a interpretação de quatro atores diferentes.

Com direção de Pedro Gui e roteiro de Dostoiewski Champangnatte, Rogéria – Senhor Astolfo Barroso Pinto estreia nos cinemas em 31 de outubro. O filme conquistou o prêmio de Director Recognition no Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2018, e foi o grande vencedor do DIGO (Festival Internacional da Diversidade Sexual de Goiânia), recebendo os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção para Pedro Gui e Melhor Atuação para Alessandro Brandão. A produção é da BR Produções e a distribuição é da Pagu Pictures.