Cientistas, filósofos, psicólogos, espiritualistas e ativistas sociais. Pensadores refletem sobre o fenômeno universal da consciência, mas com abordagens por diferentes perspectivas. Assim se dá o enredo de Consciência³, nova série do Canal Curta!, com direção de Renato Barbieri e estreia marcada para dia 28 de novembro.

A a ideia da série, composta de 5 episódios de 45 minutos, surgiu há cerca de dez anos. O nome seguido de “ao cubo” não foi por acaso. Originalmente, a ideia era trazer três pensadores por episódio, sendo um neurologista, um psicólogo/psicanalista e um filósofo/espiritualista, e assim se fez. Desta forma, a série se desenvolveu em cinco episódios: 1. A Consciência em Si; 2. A Consciência do Outro; 3. A Consciência da Rede da Vida; 4. A Consciência na Ciência; 5. A Consciência de Gaia.

Entre os nomes escolhidos, o neurologista Antônio Damásio, o cientista espiritualista Fritjof Capra, o cientista de sistema Gaia Antônio Nobre, o pensador indígena Ailton Krenak, a filósofa Scarlett Marton, o historiador Luiz Marques, o psicólogo Guto Pompéia, o cosmologista Luiz Alberto Oliveira, a pensadora Lia Diskin, o filósofo Roman Krznaric, o psicólogo Roberto Gambini, o agroflorestal Ernst Götsch, o ativista Edgard Gouveia Júnior e outras pessoas notáveis.