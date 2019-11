Falta de água, estrutura, espaço e mesmo de um lugar para morar são alguns dos problemas enfrentados por milhões de famílias brasileiras. Para refletir sobre a situação da moradia no país e possíveis soluções, o Canal Futura estreia a série Reconstruções, no dia 5 de novembro, às 22h15. Em 13 episódios de 15 minutos cada, a série vai mostrar a realidade da habitação precária e as alternativas que já estão sendo postas em prática no Brasil, por meio de ações coletivas que podem gerar significativas transformações. A série documental é uma produção da Raiz de Oito, em seu primeiro projeto para TV autoral.

O primeiro episódio, Riacho das Almas I, traz a história da família de Isabela, moradora de Riacho das Almas, um município do agreste pernambucano, que sofre com a escassez de água. Através da mobilização de voluntários dos Estados Unidos, será construída uma cisterna em sua casa. A cisterna de placas, uma criação brasileira engenhosa e de baixo custo, vai permitir a captação de água da chuva e seu armazenamento para os meses de estiagem.

Todos os episódios da série, produzida pela produtora carioca Raiz de Oito, estarão disponíveis gratuitamente também no Futura Play.