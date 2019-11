O cineasta e escritor Orlando Senna, com mais de 30 filmes no currículo, inclusive a obra-prima Iracema, uma Transa Amazônica, codirigido por Jorge Bodanzky – um dos filmes mais premiados do cinema brasileiro, atualmente com mais de 2,2 milhões de visualizações na internet –, lançou recentemente, no último dia 6 de novembro, no XV Panorama Coisa de Cinema, festival de Salvador, o longa de ficção “Longe do Paraíso”.

Com produção da Araçá Filmes, de Solange Souza Lima Moraes, direção e roteiro de Orlando Senna e assistência de direção de Cecília Amado, o filme é uma leitura do mito bíblico de Caim e Abel, transplantado para os dias de hoje, tendo como cenário a questão agrária brasileira e seus conflitos.

Na história, o pistoleiro Kim comete um erro grave e será executado pela organização criminosa para a qual trabalha. Kim tem medo de morrer, um medo sufocante, enorme. A organização decide encomendar-lhe outro serviço, se o fizer bem feito escapará do castigo: a execução da líder camponesa Bel, sua irmã, a única pessoa que ele realmente ama.

Todo o elenco é composto por profissionais baianos. O jovem ator ícaro Bittencourt, estreando no cinema, encarna Kim e sua angústia. A global Emanuelle Araújo dá vida a Bel e sua coragem indomável. Os outros personagens, todos com funções dramáticas de impacto, são interpretados por Heraldo de Deus, Sonia Dias, Bertrand Duarte, Caco Monteiro, Felipe Mago, Everton Machado, Aline Brune e Lavínia Alves.

As filmagens foram realizadas na Chapada Diamantina e em Salvador, em 2018, e a finalização, no Rio de Janeiro, no primeiro semestre deste ano.

“Longe do Paraíso”, que fez sua première brasileira no festival baiano, segue o percurso dos festivais, com sua estreia internacional marcada para dezembro, no Festival de Havana.