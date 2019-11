A minissérie Santos Dumont, que contará, em seis episódios, a vida do brasileiro considerado “pai da aviação” e a história de suas grandes invenções, estreia neste domingo, 10 de novembro, às 21h, no canal HBO e na HBO GO, em toda a América Latina. A produção trará uma reconstrução minuciosa do ambiente do fim do século XIX e início do século XX, e acompanha a trajetória do aviador, desde a infância nos cafezais de sua família, no interior de Minas Gerais, até os sofisticados salões e aeroclubes de Paris.

Ambientada no Brasil e na França, e com diálogos em português, inglês, espanhol e francês, a minissérie, realizada pela HBO em coprodução com a Pindorama Filmes, conta a história do brasileiro que personificou grandes transformações da virada do século, e foi aclamado como o primeiro homem a voar em um avião – o 14 Bis.

João Pedro Zappa protagoniza Santos Dumont e interpreta o inventor na fase adulta. Na infância, ele é vivido pelo ator Guilherme Garcia e, mais velho, por Gilberto Gawronski. O elenco traz ainda Bruna Scavuzzi, Jean Pierre Noher, Lisa Eiras, José Araújo e Miguel Pinheiro, entre outros atores brasileiros e franceses. Juliana Carneiro da Cunha faz participação especial como a Princesa Isabel, enquanto Fernando Acquarone, que divide a direção com Estêvão Ciavatta, dá vida ao joalheiro francês Louis Cartier, que inventou um relógio especial a pedido de seu amigo aviador.

Além do Brasil e de toda a América Latina e do Caribe, a produção tem lançamento confirmado também nos Estados Unidos, Europa e África, totalizando mais de 70 países ao redor do mundo.

Santos Dumont é produzida por Roberto Rios, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, da HBO Latin America Originals, e Estevão Ciavatta e Susana Campos, da Pindorama Filmes, com recursos da Condecine – Artigo 39. A direção é de Estevão Ciavatta – que também dirigiu a série exclusiva da HBO Preamar – e Fernando Acquarone. Com roteiro de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman, a série será distribuída com exclusividade pela HBO Latin America.