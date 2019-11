Lázaro Ramos, Chris Sales e Belmonte © Taylla de Paula

Após cerca de três semanas, terminaram as filmagens do longa “As Verdades”, dirigido por José Eduardo Belmonte (“Alemão”, “Carcereiros – O Filme”), e rodado em Itacaré e Maraú, na Bahia. Produzido pela Gullane Entretenimento, em coprodução com a Globo Filmes, o filme reúne no elenco Lázaro Ramos, que volta a rodar em sua terra natal após “Ó, Pai, Ó”, e também Zé Carlos Machado, Bianca Bin, Drica Moraes e Thomás Aquino.

“As Verdades” conta a história de um crime que abala um pequeno município do litoral do Nordeste. É o primeiro caso do delegado Josué (Lázaro Ramos), recém-chegado à cidade. A tentativa de assassinato do candidato a prefeito Valmir (Zé Carlos Machado) é contada em três diferentes versões, de acordo com o ponto de vista dos personagens presentes no momento do crime. Cícero (Thomás Aquino), conhecido matador de aluguel da região, é o primeiro a relatar o que viu. Em seguida, é a versão de Francisca (Bianca Bin), noiva da vítima e prestes a se casar com ele. Na terceira versão, a história é contada por Valmir, a vítima. Em cada testemunho dado a polícia, um novo acusado é apontado. Afinal quem está falando a verdade?