O Brasil está na lista de finalistas ao Globo de Ouro, não com “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, mas com “Dois Papas”, de Fernando Meirelles, poderosa produção da Netflix, que entra na disputa pelo prêmio de “melhor drama”, com “O Irlandês”, de Martin Scorsese, e “História de um Casamento”, de Noah Baumbach (ambos da mesma Netflix), “Coringa”, de Todd Phillips, e “1917″, de Sam Mendes. E o Brasil não deve encarar esta vaga como uma mera carona. Afinal, o filme somou recursos financeiros e artísticos dos EUA (força majoritária), Argentina (com cenários e o personagem principal, o Papa Francisco) e Brasil, representado, além de Fernando Meirelles, pelo fotógrafo César Charlone (de “Cidade de Deus”), pelo montador Fernando Stulz e pela O2 Filmes, que assina a finalização deste drama de imensas qualidades. A cerimônia do Globo de Ouro está marcada para o dia 5 de janeiro e irá contar com a apresentação de Rick Gervais.

Se a Academia de Cinema de Hollywood, promotora do Oscar, escolhe até dez longas-metragens, independente de gênero cinematográfico, o Globo de Ouro, promovido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros (jornalistas profissionais sediados nos EUA), indica dez longas-metragens em duas categorias — “drama” e “comédia ou musical”.

Entre as comédias e musicais, os indicados são “Era uma Vez…em Hollywood”, de Quentin Tarantino, “Meu Nome é Dolemit”, de Craig Bewer (com o astro black Eddie Murphy), “Jojo Rabit”, de Taika Waititi, que venceu o Festival de Toronto, “Entre Facas e Segredos”, de Rian Johnson, e o musical “Rocketman”, sobre a carreira do roqueiro Elton John. Ao todo, serão distribuídos prêmios em 25 categorias, sendo 14 para o cinema e 11 para a televisão. Os Correspondentes Estrangeiros vivem de olho na telona e na telinha. E não têm nenhum problema com a Netflix. Tanto que “Dois Papas”, “O Irlandês” e “História de um Casamento” transformaram a poderosa produtora de conteúdo para o streaming em recordista absoluta de indicações. Estes três filmes representam, este ano, o que ano passado representou o premiadíssimo “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Os dramas “História de um Casamento” (seis) e “O Irlandês” (cinco) são os mais indicados para a festa do Globo de Ouro. Mas “Dois Papas” está bem na fita (quatro indicações). Além de melhor filme, melhor roteiro (para o craque neozelandês Anthony McCarten), melhor ator (Jonathan Pryce, o Papa Francisco) e melhor coadjuvante (Anthony Hopkins, o papa aposentado Bento XVI). Fernando Meirelles estava confiante nas indicações. Ele disse à Revista de CINEMA que a crítica anglo-saxã recebera muito bem seu filme. Mas, realista, afirmou: “não tenho chance como diretor”. Pois — brincou — “a concorrência este ano está forte demais”. Ele já foi indicado ao Oscar de melhor diretor com “Cidade de Deus”, em 2003.

No terreno do melhor filme estrangeiro, os aquinhoados foram o sul-coreano “Parasita”, de Bong Joon-Ho (indicado também a melhor diretor), disparado o franco favorito, o espanhol “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar (que rendeu também uma vaga de melhor ator a Antonio Banderas), o sino-americano “The Farewell”, de Lulu Wang, e dois franceses premiados em Cannes, o drama “Les Miserables”, de Ladj Ly, que dividiu o Prêmio do Júri com “Bacurau”, de Kleber Mendonça, e “Retrato de uma Jovem em Chamas”, de Céline Sciamma (melhor roteiro, também em Cannes).

No terreno da interpretação, feminina e masculina, a festa do Globo de Ouro vai nadar de braçada. Há estrelas planetárias concorrendo a melhor atriz (principal e coadjuvante) e ator para que as mesas (recheadas de comidas finas e bebidas – lembram do porre de Frances McDormand?) componham um mundo de sonhos e modelitos para as redes de TV. Estão na disputa: Scarlett Johansson, Charlise Theron, Cate Blanchett, Renée Zellweger (a favorita, pelo que se comenta, na pele da cantriz Judy Garland), Eddy Murphy, Leonardo Di Caprio, Joaquim Phoenix, Antonio Banderas, Brad Pitt, Al Pacino, Joe Pesci etc. etc.

Nas categorias de melhor série de TV (drama e comédia), estão “The Crown”, sobre a realeza britânica, e a londrina “Fleabag”. Abaixo, a lista dos indicados ao Globo de Ouro 2020: