A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) anunciou a abertura das inscrições para o Prêmio ABC 2020. Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição até 1 de fevereiro, disponível no site www.abcine.org.br, e fazer o upload de seus trabalhos entre os dias 1 de janeiro e 10 de fevereiro, para as seguintes categorias:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

Melhor Direção de Arte Longa-Metragem

Melhor Montagem Longa-Metragem

Melhor Som Longa-Metragem

Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

Melhor Direção de Fotografia Série de TV

Melhor Direção de Arte Série de TV

Melhor Som Série de TV

Melhor Direção de Fotografia Videoclipe

Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário

Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

As categorias para longa-metragem irão considerar tanto os filmes do gênero ficção quanto os do gênero documental. Os longas inscritos concorrem automaticamente nas cinco categorias (fotografia ficção, fotografia documentário, arte, som e montagem). Já os Filmes Estudantis serão indicados pelas Instituições de Ensino Audiovisual que, após o preenchimento da inscrição no site, deverão encaminhar uma carta confirmando as indicações.

A premiação deste ano é especial em comemoração aos 20 anos da ABC e traz algumas novidades: a premiação para direção de arte e som para séries de TV e a volta das categorias de melhor direção de fotografia para videoclipe e filme publicitário.

Os vencedores serão escolhidos através de votação dos sócios da ABC, em dois turnos. O primeiro turno será realizado entre os dias 1 e 15 de abril, e os cinco trabalhos mais votados em cada categoria vão para a votação final que será realizada entre os dias 17 e 29 de abril.

As regras para todas categorias podem ser conferidas no regulamento no site da ABC, https://abcine.org.br/site/regulamento-4.

A cerimônia de premiação acontece no dia 9 de maio, na Cinemateca Brasileira, e irá encerrar a programação da Semana ABC.

Os profissionais e estudantes do audiovisual poderão conhecer as novidades do setor na Semana ABC 2020, que acontecerá entre os dias 5 e 8 de maio na Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo). A programação contará com mesas sobre diversos temas, como as tradicionais voltadas à direção de fotografia, educação, som, direção de arte e montagem.

Evento anual, aberto ao público, promovido desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia, a Semana ABC tem o objetivo de apresentar ao mercado, estudantes e profissionais do audiovisual novas tendências de trabalho e gerar reflexão em torno de temas variados por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior, além de outras atividades, como a exposição de equipamentos.

Em breve, a programação completa poderá ser consultada no site da ABC. Todo conteúdo da Semana e Prêmio ABC é disponibilizado gratuitamente no YouTube e site da associação ainda durante a semana do evento, com o objetivo de ampliar ainda mais o alcance dos temas e debates que foram apresentados ao longo do evento.