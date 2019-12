A série brasileira Rotas do Ódio foi uma das vencedoras do The IndieFEST Film Awards, premiação dedicada a produções independentes do mundo inteiro, na categoria Award of Excellence. O prêmio foi concedido para a primeira temporada avaliada pelo júri do The IndieFEST Film.

Produzida pela Panorâmica, em coprodução com a Modo Operante e a NBC Universal International Distribution, a série é exibida no Universal TV.

Rotas do Ódio traz Mayana Neiva (Éramos Seis e Águas Selvagens) no papel da delegada Carolina Ramalho, que está à frente da DECRADI, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância em São Paulo. O elenco é formado ainda por Antonio Saboia (Bacurau e O Mecanismo), Marat Descartes (O Matador e O Negócio), Rafael Losso (Outro Lado do Paraíso e Salve Geral), Samuel de Assis (O Doutrinador e 3%) e Renata Peron, cantora e ativista transgênero.

Escrita por Susanna Lira (Torres de Donzelas e Mussum, Um Filme do Cacildis), Marcos Borges e Bruno Passeri, com consultoria de Barry Schkolnick (The Good Wife, Law & Order), a série estreou a terceira temporada em agosto deste ano e a quarta temporada será lançada em 2020. Vinícius Reis (Noite de Reis e Montanha-Russa) codirigiu a terceira e quarta temporada em parceria com Susanna Lira.