Com direção assinada por Samir Abujamra e protagonizada por Stella Miranda, estreia no Canal Brasil, no dia 4 de dezembro, às 23h30, a série de ficção “Stella Models”. Com elenco formado por Tonico Pereira, Leandro Firmino, Anna Markun, Larissa Maxine, Kênia Barbara, Nathalie Sztokman e Karine Barros, a produção acompanha o dia a dia de uma agência de prostituição de Copacabana.

A atração divide-se em dois momentos para narrar a história de Stella (Stella Miranda). Na juventude, quando ainda respondia pelo nome de Hermínia (Larissa Maxine), a protagonista rapidamente percebeu o valor da sexualidade e como sua sensualidade poderia ser uma aliada para alcançar seus objetivos de vida. Os planos de sair de uma cidade pequena para morar no Rio de Janeiro começavam a dar certo, quando uma batida policial a levou presa por mais de 20 anos por uma série de atividades ilícitas, incluindo associação com o tráfico de drogas, prostituição e atuação como mandante de um homicídio. Da cadeia, Stella confidencia seu passado a um gravador enquanto prepara seu retorno triunfal.

Passados os primeiros capítulos, a série chega ao presente e mostra como a ex-prostituta vai tentar reerguer sua vida. O plano principal parece simples: montar a Stella Models, uma agência de acompanhantes de luxo para um público exclusivo. Para isso, ela vai contar com a ajuda de Priscilla (Anna Markun), uma travesti com amplo conhecimento da vida nas ruas de Copacabana. Seu time para essa empreitada é eclético: Juliana (Karine Barros) já vive de programas com gringos; Gleide (Kênia Barbara) está à procura de dinheiro para sustentar o filho; e Karine (Nathalie Sztokman) veio do Rio Grande do Sul para tentar ser atriz no Rio de Janeiro e levou um golpe de um falso agente. Juntas, essas mulheres vão vivenciar de perto o céu e o inferno da noite carioca.