O thriller policial baseado em fatos reais “A Divisão”, de Vicente Amorim, que estreia em 23 de janeiro, acompanha os bastidores do trabalho de um grupo de policiais da Divisão Antissequestro (DAAS) que, apesar das diferenças de comportamento e caráter, se une para solucionar os casos.

Com o objetivo de acabar com os sequestros na cidade, o Chefe de Polícia Paulo Gaspar (Bruce Gomlevsky) convoca os policiais conhecidos por seu envolvimento com a corrupção Roberta (Natalia Lage), Santiago (Erom Cordeiro) e Ramos (Thelmo Fernandes). Sua habilidade: têm jogo de cintura e experiência em lidar com os traficantes, nem sempre para o bem. Eles se juntam ao delegado Mendonça (Silvio Guindane), conhecido por seu ódio à corrupção e também por seu comportamento extremamente violento no trato com os criminosos. O time é supervisionado pelo delegado Benício (Marcos Palmeira), encarregado do caso.

Com métodos completamente diferentes entre si e questionáveis moralmente, a equipe vai ter de enfrentar a competição interna pelo poder e a ação impiedosa das quadrilhas para desvendar as camadas mais sujas do esquema que ameaçava a segurança pública do Rio. Com as famílias ricas em pânico, a pressão da imprensa e o governador por um fio, os defeitos do trio da DAAS se tornam qualidades para o sucesso da missão. Já nos anos 2000, o número de crimes de sequestro com extorsão, violência e cárcere privado foi reduzido a zero. A trama tornou-se conhecida do público em julho deste ano, na série homônima do Globoplay.

“A Divisão” tem distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes, produção da AfroReggae Audiovisual em coprodução com a Globo Filmes, Hungry Man e Multishow. Vanessa Gerbelli, Rafaela Mandelli, Cinara Leal e Augusto Madeira também integram o elenco.