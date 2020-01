Produzida pela Galeria Filmes, idealizada por Pablo de Sousa e dirigida por Bruno Vergueiro, a série “Retratos Urbanos” apresenta o cotidiano de trabalhadores que ocupam famosos espaços da cidade como o Masp, o Theatro Municipal de São Paulo, o Cemitério da Consolação, entre outros.

Todas as grandes cidades são movidas pela teia de habitantes que realizam suas funções produtivas cotidianas, garantindo o andamento de seus complexos mecanismos. “Retratos Urbanos” é uma série de documentários sobre trabalhadores que, por muitas vezes, permanecem ocultos e são responsáveis pela manutenção de verdadeiros cartões postais da cidade.

Nos 13 episódios, com duração de 5 minutos cada, “Retratos Urbanos” traça um perfil dessas pessoas, revelando também curiosidades instigantes sobre os espaços onde trabalham.

Ao longo de seis semanas de gravação, uma equipe de 30 profissionais dedicou-se ao desafio de registrar essas pessoas. O resultado desses encontros chega ao público no dia 7 de janeiro, às 22h55 pelo Canal Futura.

A linguagem visual dos retratos realizados ressalta o aspecto sensorial dos trabalhos, com ênfase nos manuseios, nas superfícies e nos elementos gráficos. As linhas das paisagens e seus detalhes estão harmoniosamente enquadrados para o máximo aproveitamento de sua plasticidade cinematográfica. Imagens de arquivos foram utilizadas para estabelecer um elo afetivo com o espectador – como por exemplo, fotos de matérias jornalísticas que comprovam fatos históricos. Foram utilizadas, também, imagens do movimento nos arredores das locações, os seus transeuntes, trânsito e comércio, contextualizando, assim, a malha urbana e seus atores.

A montagem apresenta um ritmo dinâmico, para estabelecer em seu tempo o sentimento de pertencer e trabalhar na cidade, embalada por música composta exclusivamente para cada episódio, reforçando a emoção e dando fluidez aos retratos. A voz dos entrevistados foi utilizada, frequentemente, em OFF para conferir maior riqueza visual à narrativa.