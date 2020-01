© Serendipity Inc

Após o sucesso de “Turma da Mônica – Laços”, que levou mais de 2 milhões de espectadores ao cinema, começaram as filmagens de “Turma da Mônica – Lições”, segundo longa live-action da franquia. Com direção de Daniel Rezende (“Bingo, o Rei das Manhãs”, “Ninguém Tá Olhando”), o filme será rodado até 11 de fevereiro, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Em “Turma da Mônica – Lições”, adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, os amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam, desta vez, encarar as consequências de um erro cometido na escola e os desafios da passagem da infância para a adolescência. Para esta nova aventura, a turma ganha a companhia de mais personagens já conhecidos e queridos do universo clássico do Mauricio de Sousa.

A produção é da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A Paris Filmes e a Downtown Filmes assinam a distribuição.

No elenco principal, os atores-mirins voltam a se reunir: Giulia Benite, como Mônica, Kevin Vechiatto, interpretando Cebolinha, Laura Rauseo, no papel de Magali, e Gabriel Moreira, na pele de Cascão. Também seguem no elenco Monica Iozzi, como Dona Luísa, e Paulo Vilhena, vivendo Seu Cebola.