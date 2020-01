O filme “O Reflexo do Lago”, do realizador paraense Fernando Segtowick, foi selecionado na Mostra Panorama do Festival de Berlim.

O Reflexo do Lago / Amazon Mirror

Belém/PA – Brazil, 2020, 71min, P&B

Première mundial na mostra Panorama do Festival de Berlim (70ª edição)

Diretor: Fernando Segtowick (primeiro longa)

Produtora: Clartê

Coprodutora: Marahu Filmes

Distribuição: Elo Company

Sinopse: Na década de 1980, a maior represa hidrelétrica da floresta amazônica foi construída na cidade de Tucuruí, a fim de fornecer energia para a indústria do alumínio. Quarenta anos depois, as pessoas que vivem no arquipélago do rio Caraipé, ainda não têm acesso à eletricidade em suas casas. Um cineasta e sua equipe chegam ao local para filmar os resultados da busca do homem pelo desenvolvimento refletida em uma comunidade que vive com traços de desmatamento por décadas.