Estão abertas as inscrições para o 8º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que acontece de 14 a 17 de julho, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre (RS). Desde 2013, o FRAPA reúne na capital gaúcha roteiristas de todo o país e convidados internacionais para atividades que incluem rodadas de negócios, debates, workshops, masterclasses, estudos de caso e pitchings, além de concursos de roteiro, laboratório FRAPA[LAB] e mostra de curtas.

Nesta edição, a CCMQ centralizará todas as atividades do festival, além de oferecer mais espaços de convivência entre os frapeiros. Serão dois teatros, três salas de cinema, um auditório, além de salas adicionais e um espaço para as rodadas de negócios. A segunda edição do FRAPA[LAB] também é um destaque do ano. O laboratório cresceu e acontecerá durante cinco dias, com coprodução do Projeto Paradiso, em duas salas exclusivas. Assim, todos os doze finalistas das duas categorias do concurso de roteiros (seis de longa-metragem e seis de piloto de série) terão o direito de participar do laboratório e receberão consultoria especial de profissionais convidados do mercado audiovisual brasileiro e do exterior.

Duas opções de pacotes são oferecidas para o festival: o FRAPA Completo e o FRAPA Básico. O primeiro permite o acesso do participante às mesas de debate, workshops, master class, estudos de caso, pitchings, e a inscrição de um roteiro de longa ou piloto de série no respectivo concurso e até três projetos nas rodadas de negócios. O valor é de R$ 450,00 até o dia 5 de março (ou R$ 550,00 após a data). O pacote simples dá direito ao acesso como espectador às atividades da modalidade anterior. O FRAPA Básico tem o valor de R$ 350,00 até 5 de março (ou R$ 450,00 após a data).

O concurso de roteiro – para trabalhos avulsos não produzidos de longa ou piloto de série – tem o valor por projeto de R$ 70,00 até 5 de março (R$ 100,00 após). As inscrições encerram-se no dia 16 de março. Os roteiros inscritos devem ter no máximo 121 páginas para longas e 61 para pilotos e estar em formato PDF. As rodadas de negócios custam R$ 70,00 por projeto, sem alteração de valores até o fim das inscrições, que acontecem de 2 de março a 6 de abril. O registro de filmes para a seleção da mostra competitiva de curtas custa R$ 25,00 até o final das inscrições no dia 30 de março. As produções devem ter até 30 minutos.

Em mais uma parceria com o Projeto Paradiso, os roteiristas vencedores de cada categoria do concurso ganharão também uma assinatura anual “All Access” e um curso do Sundance Collab, estimado no valor de mil dólares, que pode ser trocado por prêmio equivalente em valor a ser investido em formação ou consultoria. Além disso, como nas edições anteriores, as premiações para os vencedores dos concursos do FRAPA incluem valores em dinheiro, bolsa para curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema (AIC) e licenças do software Final Draft 11.

Inscrições, valores e maiores informações estão no site https://frapa.art.br. Preços promocionais até o dia 5 de março. As vagas são limitadas.