O Melhor Verão das nossas Vidas acompanha as aventuras de Giulia, Bia e Laura, três amigas apaixonadas por música que têm um grande sonho: participar do Festival do Sol, no Guarujá. Para alcançá-lo, elas terão de ser criativas e muito ousadas.

As personagens têm os mesmos nomes de suas intérpretes – Giulia Nassa, Laura Castro e Bia Torres, integrantes da Girl Band que se tornou um fenômeno nacional após serem reveladas no The Voice Kids.

O elenco do filme conta ainda com Giovanna Chaves, Bela Fernandes e Enrico Lima, além de Maurício Meirelles, Rafael Zulu e Márvio Lucio, o Carioca.

Dirigido por Adolpho Knauth, O Melhor Verão das nossas Vidas é produzido pela Moove House, que conta com a parceria da Sony Music. A distribuição é da Galeria Distribuidora, que também é coprodutora do filme. A estreia nos cinemas será em 23 de janeiro.