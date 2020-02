O Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (DIGO) está com as inscrições abertas, por meio do site digofestival.com.br. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de abril.

Serão aceitos curtas e longas-metragens realizados a partir de 2018, com a temática LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bisexuais, Transgêneros, Intersexuais e mais representações de gênero). Os curtas precisam ter o tempo de até 25 minutos, incluindo os créditos. A realização do filme precisa ser a partir de 2018 e não pode ter sido disponibilizado na internet. Esse ano, o festival vai ocorrer do dia 18 ao dia 24 de junho, no Cinema Lumière do Banana Shopping.

O DIGO é um festival que tem por objetivo estimular e promover a conscientização do público, no que tange o respeito aos Direitos Humanos voltado, especialmente, para a inclusão de gênero. O evento é pioneiro no centro-oeste brasileiro e mesmo com todas as adversidades segue para a 5ª edição de peito aberto contra o preconceito e qualquer tipo de repressão.

Mais de mil filmes de todo o mundo são esperados pela organização do festival esse ano. Eles passarão por análise do júri técnico e no mês de junho, o público irá conhecer os selecionados para as Mostras Competitivas. Os filmes selecionados irão concorrer em categorias como: “Melhor Filme Internacional”, “Melhor Curta Internacional”, “Melhor Longa Nacional”, “Melhor Curta Nacional”, “Melhor Curta Goiano”, “Melhor Curta Escolhido pelo Público”, “Melhor roteiro”, “Melhor Atuação” e “Melhor Diretor”. Tem ainda o Troféu Christian Petermann (para o filme destaque) e a Menção Especial (podendo ou não ser determinada pelo júri). Além do troféu DIGO, os vencedores do “Melhor Curta Nacional” e do “Centro-oeste” ganharão bolsas de estudo de produção audiovisual na Academia Internacional de Cinema.

Mais informações, pelo e-mail digo@digofestival.com.br.