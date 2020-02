Maior e mais antigo evento do cinema nacional no Maranhão, o 43º Festival Guarnicê de Cinema acontecerá de 5 a 11 de junho, na cidade de São Luís/MA. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis em guarnice.ufma.br, até 27 de março desse ano. O festival difunde as produções audiovisuais e promove o intercâmbio entre realizadores de países ibero-americanos e de língua portuguesa.

As inscrições estão abertas para as mostras competitivas nacionais de curtas e longas e, exclusivas aos realizadores maranhenses, para mais seis mostras competitivas estaduais de curtíssimas, curtas e longas; reportagem televisiva de caráter documental e especial, seriada ou não; videoclipe e filme publicitário. A temática é livre. O Guarnicê aceita filmes finalizados a partir de outubro de 2018.

Com realização da Universidade Federal do Maranhão (Ufma), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), via Diretoria de Assuntos Culturais (Dac), o Guarnicê tem apoio de instituições públicas e empresas.

Entre as premiações oficiais estão a de melhor longa nacional, que receberá o Troféu Guarnicê mais R$ 23 mil reais, dedutíveis de impostos; melhor curta nacional, que receberá o Troféu Guarnicê e mais R$ 12 mil reais, também dedutíveis de impostos, e o Prêmio Assembleia ao melhor filme realizado por maranhenses com premiação em dinheiro de 10 salários mínimos, também dedutíveis de impostos.