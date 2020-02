Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste, que acontecerá de 26 a 30 de maio, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, com o objetivo de valorizar a produção cinematográfica produzida no Nordeste.

Até o dia 16 de março, os cineastas dos noves Estados da região poderão inscrever seus filmes, curtas, médias e longas-metragens de qualquer gênero, concluídos a partir de janeiro de 2018. Os interessados podem encontrar o regulamento e o formulário de inscrição no site mostraccn.net.br.

Nas duas edições anteriores a MostraCCN já exibiu mais de 100 filmes entre curtas e longas-metragens. Nessa nova edição, além da exibição de filmes, sua programação será composta por seminários e masterclass com profissionais do cinema, assim como será ofertada oficinas ligadas a área do audiovisual.

A Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia através do Edital Setorial do Audiovisual 2019.