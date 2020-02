O Instituto Querô está com inscrições abertas para a turma 2020 das Oficinas Querô. Jovens de 14 a 18 anos, estudantes de escolas públicas de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, sendo de baixa renda familiar, podem participar do processo seletivo. As inscrições seguem até 8 de março, pelo link www.institutoquero.org/oficinasquero2020.

Com patrocínio do Banco Votorantim, CMOC Brasil, Brasil Terminal Portuário e Petrocoque, 40 jovens serão selecionados para a nova turma das Oficinas Querô – Primeiro Ano. As aulas acontecem em Santos, de segunda a sexta, das 15h às 18h, na Vila Criativa da Vila Nova, Universidade São Judas Campus Unimonte, Sesc Santos e demais espaços culturais da cidade.

Durante um ano, os jovens selecionados passam por todas as etapas de uma produção audiovisual, atuando como roteiristas, diretores, cinegrafistas, fotógrafos, produtores e demais funções do cinema, além de atividades de formação cidadã e empreendedorismo. As aulas são ministradas por profissionais do cinema nacional, que orientam os jovens durante suas próprias produções: no mínimo duas ao longo do ano. Os filmes produzidos são exibidos em dezembro em uma Sessão de Estreia especial realizada no Cine Roxy, além de inscritos em festivais de cinema do país.

Junto às aulas de capacitação audiovisual, as Oficinas Querô oferecem aos jovens transporte gratuito, passeios a eventos culturais e acompanhamento social junto às famílias. Aqueles que mais se destacam no primeiro ano de curso, têm a oportunidade de, no ano seguinte, ingressarem nas Oficinas Querô – Segundo Ano, com foco no empreendedorismo e atividades voltadas à experimentação ao mundo de trabalho audiovisual junto à equipe do Instituto Querô e produtora Querô Filmes.

As aulas começam em abril. Mais informações pelas redes sociais do Instituto Querô, facebook.com/institutoquero e instagram @institutoquero, ou pelo telefone (13) 3233-7084.