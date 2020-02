O roteiro é assinado por Goldenberg e George Moura (“Getúlio” e “Redemoinho”). A dupla já escreveu, para a TV, as séries “O Canto da Sereia” (2013), “Amores Roubados” (2014), “O Rebu” (2014), “Onde Nascem os Fortes” (2018), e a minissérie do Globoplay “Onde Está meu Coração”, selecionada para o Berlinale Series Market 2020, evento de mercado do Festival de Berlim, que será realizado em fevereiro.

O fundador e diretor artístico da Companhia Atores de Laura, Daniel Herz, é o responsável pela preparação do elenco, que conta ainda com Stepan Nercessian, Totia Meirelles, Danni Suzuki, Claudio Amado, Ester Dias, Carlos Bonow, Junno de Andrade, Cridemar Aquino, entre outros.

A produção de “Um Casal Inseparável” é da TvZero, com Guel Arraes como produtor associado, e coprodução da Globo Filmes e do Telecine. A distribuição é da H2O Films. As filmagens vão até 17 de fevereiro e a previsão de estreia do longa é em 2021.