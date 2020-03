O 27º Festival de Cinema de Vitória, que estava confirmado para 22 a 27 de setembro, foi adiado e será remarcado para nova data, por conta do Covid-19, mas está com as inscrições abertas para longas e curtas-metragens.

O prazo de inscrições vai até o dia 23 de maio, através do site www.festivaldevitoria.com.br.