A 14ª edição do Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas, a principal premiação dedicada a curtas-metragens no país já está com a votação aberta. Onze produções vencedoras do Prêmio Canal Brasil de Curtas – honraria concedida pelo Canal Brasil nos principais festivais de cinema brasileiro no valor de R$ 15 mil – estão no páreo pelo prêmio de R$ 50 mil. Os filmes podem ser assistidos no Canal Brasil Play (https://globosatplay.globo.com/canal-brasil/grande-premio-canal-brasil-de-curtas-2020/).

Em mais de uma década de estímulo à produção audiovisual brasileira, o Canal Brasil tornou-se um grande parceiro de novos realizadores da sétima arte nacional. Com R$ 350 mil concedidos em premiações ao longo de 14 edições – além de mais de R$ 500 mil na aquisição de curtas-metragens –, o canal laureou cineastas ainda em início de carreira e que vieram a encantar crítica e público – destaque para as premiações concedidas a Kleber Mendonça Filho, por Recife Frio (2010), Noite de Sexta Manhã de Sábado (2006) e Eletrodoméstica (2005); André Ristum, por Nello’s (2009); Gabriel Mascaro, por A Onda Traz, o Vento Leva (2013); e Juliana Rojas, por O Duplo (2012).

A votação está aberta pelo site http://canalbrasil.com.br/gpdecurtas, e o ganhador será escolhido por voto popular. O encerramento será dia 23 de março, às 18h, e o resultado vai ser anunciado no dia 24, às 18h30, ao vivo no Instagram e no Facebook do Canal Brasil, com a repórter Maria Clara Senra e o (a) diretor (a) do curta vencedor.

LISTA DOS FILMES:

Outras – Direção: Ana Julia Travia – Festival: Mostra de Cinema de Tiradentes

Mini Miss - Direção: Rachel Daisy Ellis – Festival: Festival Internacional de Documentários – É Tudo Verdade

Universo Preto Paralelo – Direção: Rubens Passaro – Festival: Cine PE

Guaxuma – Direção: Nara Normande – Festival: Anima Mundi

O Vestido de Myriam – Direção: Lucas H. Rossi – Festival: Cine Ceará

Nova Iorque – Direção: Leo Tabosa – Festival: Festival de Cinema de Gramado

O Órfão – Direção: Carolina Markowicz – Festival: Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum

Mesmo Com Tanta Agonia – Direção: Alice Andrade Drummond – Festival: Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Um Corpo Feminino – Direção: Thais Fernandes – Festival: Curta Cinema

Aqueles Dois – Direção: Émerson Maranhão – Festival: Mix Brasil De Cultura Da Diversidade

Plano Controle – Direção: Juliana Antunes – Festival: Janela Internacional do Cinema