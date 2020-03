Moda e sustentabilidade são os temas da série inédita da HL Filmes, “Amazon Fashion”, que estreia no dia 23 de março, no canal Fashion TV, e com sua distribuição internacional garantida pela reconhecida distribuidora Circular Media, com sede no Uruguai, devendo ser licenciada para o mercado latino, europeu e asiático.

Com 11 episódios de 30 minutos, “Amazon Fashion” revela de forma documental a moda do Norte do país e suas características culturais, mas também sua relação com a natureza e a sustentabilidade; desde a colheita da matéria-prima, sua fabricação através de artesãos regionais, à comercialização, mostrando, assim, as particularidades da moda amazônica, que vem conquistando os brasileiros e consumidores no mundo inteiro.

A beleza da Amazônia tem sua particularidade. Especialmente, com o uso dos recursos naturais, imprimindo, na moda, estampas coloridas, as influências indígenas, o couro de animais aquáticos em bolsas e calçados, sementes e o capim dourado, em uma infinidade de produtos. Por isso, a série objetiva mostrar como esta moda, que se expande neste momento, ganhando mercado e conquistando o desejo de mulheres e homens de todas as idades, também se apoia em uma ideia de sustentabilidade.

Cada episódio é dedicado a um tipo de produto; como ele se insere no universo fashion, da origem do material à criatividade de estilistas e artesãos regionais, que aliaram elementos locais a looks criativos e atuais. Além disso, a moda original da região Norte revela a beleza dos produtos regionais em desfiles e eventos, onde a série mostra o resultado final deste importante polo produtor sendo usado pelos consumidores.

Filmada em cidades da região Norte do país, como Itacajá, Xambioá, Tocantinópolis, Palmas, Ponte Alta, Mateiros, povoado de Mumbuca, no estado do Tocantins; Belém, no Pará; e Manaus, no Amazonas, a série mostra criações de vestuário, acessórios e biojoias, desde o artesanato feito pelos índios Krahôs; matérias-primas típicas da região, como o capim dourado e sementes do cerrado; a moda inspirada no estilo indígena e com materiais como o couro de peixe; até as joias mais sofisticadas, produzidas a partir de material regional, e produtos e fabricações sustentáveis.

A série é uma produção da HL Filmes, em Palmas, no Tocantins, e conta com equipe tocantinense, com a criação de Hermes Leal, que também assina o roteiro, e a direção de Nival Correia. A direção de fotografia é de Marcio Mazaron e a coordenação de produção de Juliane Almeida.