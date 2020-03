“Solteira quase Surtando”, comédia dirigida por Caco de Souza, estreia em 12 de março e acompanha as transformações que acontecem na vida de Bia, uma solteira convicta, quando descobre que está entrando em menopausa precoce aos 35 anos.

Disposta a encontrar um pai para o seu filho a qualquer custo, Bia se aventura em baladas como a “festa do desencalhe” e em encontros românticos “inesperados” no supermercado. Aparentemente, sua única sorte é poder contar com as dicas preciosas do amigo Ravi (Leandro Lima) e com o colo da irmã Gabi (Letícia Birkheuer), que está sempre imbuída do seu papel de mãe e vive um casamento fracassado.

Quando Bia se vê cada vez mais longe da possibilidade de construir uma família, conhece o espanhol Miguel (Gui Agustini) e engata com ele o relacionamento que parece ser dos sonhos. É a partir daí que ela percebe que o acaso pode lhe reservar belas surpresas e que nem tudo sai como o planejado.

Além de ser protagonista, Mina Nercessian faz sua estreia como roteirista e atriz de longa-metragem no Brasil depois de já ter sido premiada nos Estados Unidos. Stepan Nercessian, Rafael Infante, Dani Valente, Lui Mendes, William Vita, Beth Zalcman e Tuna Dwek também integram o elenco.

“Solteira quase Surtando” tem distribuição da Anagrama Filmes, codistribuição da RioFilme, produção da Ártemis e coprodução da MGM. O filme é produzido por Meire Fernandes, fundadora do Los Angeles Brazilian Film Festival e do Brazilian Film Market e cofundadora da Criatura Films (former MAB).