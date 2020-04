A Cinemark, em parceria com a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, realiza, nesta terça-feira, 28 de abril, às 19h, live com o diretor Maurício Eça e os roteiristas Ilana Casoy e Raphael Montes dos filmes ​A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais​. Eles estarão ao vivo nos perfis da Galeria Distribuidora (@galeriadistribuidora) e da Cinemark (@cinemarkoficial), no Instagram. Os três comentarão curiosidades e bastidores das produções, além de responder perguntas do público.

Os filmes, baseados nos autos do processo do assassinato do casal Von Richthofen, trazem as versões apresentadas no tribunal por Daniel Cravinhos e Suzane Von Richthofen, respectivamente. Dirigidos por Maurício Eça, os longas têm roteiro de Ilana Casoy (autora de “Casos de Família: Arquivos Richthofen”) e Raphael Montes.

Os longas têm no elenco Carla Diaz (Suzane), Leonardo Bittencourt (Daniel Cravinhos), Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos) e Kauan Ceglio (Andreas von Richthofen), Leonardo Medeiros (Manfred von Richthofen), Vera Zimmermann (Marísia von Richthofen), Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos), entre outros. A produção é da Santa Rita Filmes, em coprodução com a Galeria Distribuidora e​ o​ Grupo Telefilms.