Com o objetivo de colaborar com a retomada das atividades dos cinemas brasileiros no período pós-Covid-19, as distribuidoras Downtown Filmes e Paris Filmes vão disponibilizar 180 longas nacionais e internacionais de seus catálogos para serem exibidos nas salas de cinemas do Brasil. A iniciativa quer trazer de volta o público saudoso das telonas e de histórias que emocionaram. O valor do ingresso será revertido integralmente para os exibidores, como forma de ajudar a repor parte das perdas sofridas no período em que estiveram fechados. Os filmes serão exibidos quando as salas de cinema forem reabertas, com os protocolos de segurança que o momento exige, e ficarão disponíveis com as redes até que 80% dos cinemas estejam reabertos. Como não haverá divisão de renda com as distribuidoras, os cinemas poderão praticar descontos significativos para o público final.

A coletânea divulgada pelas distribuidoras reúne produções nacionais e estrangeiras de gêneros que vão das comédias aos longas de aventura e ação, até o terror, passando por cinebiografias e dramas. Entre os títulos disponíveis estão “Minha Mãe É uma Peça” e “Minha Mãe É uma Peça 3”, que traz de volta as peripécias de Dona Hermínia.

O público adolescente poderá relembrar os desafios de Katniss Everdeen em “Jogos Vorazes – A Esperança O Final” e a relação de amor de mãe e filha em “Fala Sério, Mãe!”, com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães. Já as crianças poderão conhecer a obra de Maurício de Sousa, em “Turma da Mônica – Laços”.

Os fãs da comédia nacional poderão se divertir com Ingrid Guimarães em “De Pernas do pro Ar 3” e em “Loucas pra Casar”, que conta também com Tatá Werneck e Suzana Pires; Samantha Schmütz, em “Tô Ryca”; Rodrigo Sant’Anna, em “Um Suburbano Sortudo”; Cleo Pires, em “Qualquer Gato Vira Lata 2”, e Mônica Martelli e Paulo Gustavo, em “Minha Vida em Marte”.

O sucesso “O Extraordinário”, com Julia Roberts, que emocionou o público brasileiro, é outro título disponível no projeto, assim como “A Cabana”, com Octavia Spencer. Os amantes de ação e suspense poderão conferir “John Wick”, com Keanu Reeves. E o terror fica por conta de “Jogos Mortais”.

“Elis”, cinebiografia da cantora de mesmo nome, “Minha Fama de Mau”, longa sobre a vida de Erasmo Carlos, integram também a lista de filmes cedidos pelas distribuidoras.